Revocato il divieto di balneazione nel tratto di mare antistante il monumento alla Bagnante di Vasto Marina che il vice sindaco Vincenzo Sputore aveva emanato lo scorso 4 settembre [leggi] a seguito di valori oltre i limiti di legge riscontrati nel corso delle analisi di routine del 2 settembre. Le successive analisi dell'ARTA del 4 settembre hanno rilevato una situazione entro i limiti di legge in merito alla balneabilità delle acque (Enterocchi UFC/100ml 13 – Escherichia Coli MPN/100ml 64).

"Le attività di controllo e monitoraggio sulle possibili cause che mettono a rischio la salute dei bagnanti e l’economia turistica locale - spiega Sputore - non sono mai cessate e saranno certamente intensificate, non escludiamo azioni legali contro ignoti che con tutta probabilità sversano liquami in mare in barba alle leggi e alla civile convivenza.

Insieme alla SASI, la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine, seguiamo la situazione con la stessa attenzione e preoccupazione di tanti cittadini in attesa di trovare i responsabili e assicurarli alla giustizia”.