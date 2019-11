"Stigmatizzo il modo di fare polemica strumentale da parte del presidente della Commissione regionale di Vigilanza, Mauro Febbo, che preferisce fare politica piuttosto che farsi garante dell’organismo istituzionale che presiede", replica Luciano Lapenna, sindaco di Vasto. Continua il botta e risposta polemico in merito all'assenza di Lapenna dalla seduta della scorsa settimana della Commissione di vigilanza del Consiglio regionale.

"Fornirò - afferma il sindaco di Vasto - al presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Di Pangrazio, così come a tutti i membri della Commissione di Vigilanza, le prove documentali in cui informavo per tempo della mia impossibilità a partecipare alla Commissione a causa di impegni precedentemente assunti, sono e rimango a disposizione per essere audito in Commissione senza alcun tipo di problema".