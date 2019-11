È la bella voce di Bianca Atzei a chiudere le feste in onore della Madonna delle Grazie a Monteodorisio. Festa iniziata sabato pomeriggio, con la processione in onore di San Rocco per le vie del paese, seguita dall'esibizione della fanfara dell'associazione nazionale bersaglieri in congedo di Casoli che ha accompagnato anche l'omaggio al monumento ai caduti. L'arcivescovo di Chieti-Vasto ha poi presieduto la celebrazione eucaristica nel Santuario, a cui hanno partecipato centinaia di fedeli, molti giunti a piedi, come da tradizione, dai centri vicini. A seguire si è svolta la solenne processione per le vie del paese con la statua della Madonna delle Grazie e, in serata, il concerto della fanfara dei bersaglieri. Ieri, domenica 6 settembre, diverse celebrazioni eucaristiche nel santuario e nella serata, in piazza Umberto I, il concerto di Bianca Atzei che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni. I due giorni di festa si sono conclusi con gli immancabili fuochi pirotecnici.

I biglietti vincenti della lotteria:

1° 6626

2° 1812

3° 2069

4° 4530

5° 7752

Foto di Armando Menna