"Il 20 aprile 2015 ho presentato al Comune di Monteodorisio (dopo aver raccolto più di 200 firme nel medesimo comune e circa 700 in altri paesi adiacenti) la Richiesta di intitolazione luogo pubblico al mio papà, Domenico Generoso, deceduto nel 2002, ma che negli anni 2001-2002 da solo ha combattuto e vinto una battaglia civile contro la burocrazia e a sostegno dei malati di cancro, una battaglia a favore di chi doveva anticipare ingenti somme di denaro per curarsi. Grazie a quella denuncia, tanti malati abruzzesi poterono curarsi". Lo scrive Nicola Generoso in una lettera aperta a Zonalocale.it.

"Dopo mesi di attesa, ho deciso di contattare il sindaco, vista la mancata risposta a questa richiesta fatta da me ed altre oltre 200 persone di Monteodorisio ed altre circa 700 di altri paesi.

Alla mia domanda, il sindaco mi ha detto che non è stata accolta la richiesta senza dare una motivazione. Io penso che le persone che hanno insieme a me presentato la richiesta abbiano diritto a una risposta valida.

Quindi - conclude Nicola Generoso - chiedo al sindaco ed a tutta l'amministrazione comunale di dare delle risposte pubblicamente".