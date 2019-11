Ha avuto inizio questo pomeriggio alle ore 16:00 il campionato di Promozione che ha visto scendere in campo le sedici squadre del girone B abruzzese, con due anticipi andati in scena ieri. I primi tre punti della stagione per il Vasto Marina, oggi in casa uscito vittorioso per 2-0 dalla gara con il Silvi. In gol per i vastesi Di Biase al sesto minuto del primo tempo e Madonna all'ottantottesimo.

Pareggio con rimonta per il Casalbordino ad Ortona contro la Virtus. I giallorossi, sotto di due gol, sono riusciti a pareggiare i conti grazie alla rete di Della Penna e quella di Berardi. Vincono, oltre al Vasto Marina, anche il River Casale, Il Delfino Flacco Porto, il Palombaro, Passo Cordone e Villa 2015.

Tutti i risultati della prima giornata

Bucchianico-River Casale 0-3

Fossacesia-Castiglione Valfino 1-1

Il Delfino Flacco Porto-Fara San Martino 2-0

Palombaro-Pinetanova 2-1

Passo Cordone-Castello 1-0

Penne-Sulmona 2-0

Vasto Marina-Silvi 2-0

Villa 2015-Cepagatti 3-1

Virtus Ortona-Casalbordino 2-2

La classifica

Vasto Marina 3

Villa 2015 3

Il Delfino Flacco Porto 3

River Casale 3

Passo Cordone 3

Penne 3

Palombaro 3

Casalbordino 1

Bucchianico 0

Fossacesia 1

Castiglione Valfino 1

Virtus Ortona 1

Fara San Martino 0

Pinetanova 0

Castello 0

Sulmona 0

Silvi 0

Cepagatti 0

Il prossimo turno

Casalbordino-Palombaro

Castello-Vasto Marina

Castiglione Valfino-Penne

Fara San Martino-Fossacesia

Pinetanova-Bucchianico

Sulmona-Virtus Ortona

River Casale-Villa 2015

Silvi-Il Delfino Flacco Porto

Cepagatti-Passo Cordone