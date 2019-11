Entra nel vivo la preparazione estiva della Vastese calcio a 5, squadra che ha visto cambiare le sue sorti nel giro di una settimana. Dopo la rifondazione dello scorso anno, con Pino D'Alessandro e la sua Promo Tennis che hanno accolto il nuovo corso del calcio a 5 a Vasto, la società che vede in prima linea Giampaolo Porfirio, Alessandro Della Gatta, Pasqualino Di Pietro e Giovanni Cicchini, ha cambiato in estate il suo assetto tecnico per rilanciare l'attività. Settore giovanile, con primi calci, pulcini ed esordienti curato da Marco Mileno e Giampaolo Porfirio, con quest'ultimo sulla panchina della juniores che si iscriverà al campionato federale, mentre la prima squadra è stata affidata a Domenico Giacomucci. Confermata l'affiliazione alla Vastese, "per cui ringraziamo il presidente Franco Bolami e Pietro Scafetta che ci hanno dimostrato massima disponibilità", commentano i dirigenti.

La squadra senior era pronta per il campionato di serie D ma, la settimana scorsa, è arrivata la notizia del ripescaggio in serie C2 che ha portato nell'ambiente tanto entusiasmo e un pizzico di preoccupazione. "Una categoria di differenza si fa sentire - spiega mister Giacomucci in una pausa degli allenamenti -. Avevo accettato di buon grado di guidare la squadra in serie D con l'ambizione di far bene, ora siamo in C2, con tante squadre ben attrezzate e abbiamo dovuto rivedere qualcosa. Ma siamo tranquilli perchè, oltre a molti riconfermati, sono arrivati tanti giocatori, giovani e talentuosi, che stanno lavorando sodo".

Con il capitano Danilo Bozzelli ci saranno veterani come il portiere Francesco Sputore, Francesco Ruggiero e Domenico Romagnoli, Domenico Travaglini e Alessandro Valentini. E poi Christopher D'Alessandro, Domenico D'Ercole, Giuseppe De Cinque, Marco Frasca, Mauro Gaspari, Pierfelice Salvatore, Francesco Salvatorelli, Domenico Sambrotta. "Molti di loro provengono dal calcio a 11 - commenta Giacomucci - ma stanno già prendendo confidenza con la tecnica del calcio a 5. Saremo certamente pronti per l'inizio del campionato". La squadra sta lavorando sodo, in vista dell'inizio di una stagione che sarà certamente difficile ma allo stesso tempo affascinante. Con una scuola calcio che cresce, una juniores che vivrà per la prima volta l'esperienza di un campionato federale (sognando di ripercorrere le gesta delle juniores vincenti di qualche anno fa) e con una prima squadra molto giovane, ci sono tutte le premesse per il definitivo rilancio del calcio a 5 a Vasto.