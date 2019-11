Inizia con una sconfitta amara la stagione della Vastese Calcio. Al novantesimo minuto gli ospiti subiscono un gol che ha dell'incredibile. Infatti, mentre Cattafesta in porta stava per bloccare la sfera, Pigliacelli con furbizia lo ha anticipato e si è trovato a doverla mettere solo dentro con la porta completamente scoperta. Un risultato bugiardo per una partita giocata in pieno equilibrio dalle due formazioni. Peccato per l'errore del portiere vastese, che comunque anche oggi si era comportato benissimo. La prossima settimana i biancorossi dovranno rifarsi in casa contro il Montorio

La partita- Allo Stadio Comunale Pavone-Mariani di Pineto, la stagione della Vastese ha inizio. Prima sfida dell’anno, prima trasferta e primo ‘big match’. Di fronte il Pineto, a detta di tutti la squadra favorita di questo campionato. I casalinghi lasciano in panchina nel primo tempo Pigliacelli, mentre i biancorossi si schierano in campo con Giuliano in difesa e Natalini nel ruolo di terzino sinistro. Un cambiamento rispetto alle partite amichevoli e quelle di Coppa Italia con il Cupello. Trai pali Cattafesta, al centro, al fianco del capitano biancorosso, Luongo, con De Fabritiis sulla fascia. A centrocampo D’Alessandro e Di Pietro, mentre esternamente Balzano e Marfisi a dare forza alla coppia d’attacco formata da Iaboni e Tarquini. Primo tempo che vede i vastesi sicuri dei propri mezzi. Buona l’intensità degli ospiti che avranno il possesso palla a favore per tutta la prima frazione di gioco. La prima azione degna di nota la si registra al nono quando Marfisi viene servito con un cross in area, colpisce il pallone ma il Pineto si salva mandando la sfera in corner. Sei minuti più tardi De Fabritiis su punizione trova una deviazione del difensore avversario ed i casalinghi rischiano l’autogol. La palla esce fuori di un soffio. Intorno al ventitreesimo i casalinghi cercano di affacciarsi in attacco con Cacciatore. Quest’ultimo, aiutato da una disattenzione difensiva dei vastesi, si ritrova la palla trai piedi e calcia. Il pallone sfiora l’incrocio dei pali ed esce. Nei minuti finali del primo tempo il Pineto cresce e mette in difficoltà gli avversari, che comunque sanno come evitare i pericoli biancazzurri. Mister Colavitto chiede ai suoi più intensità a centrocampo, mentre arriva il fischio dell’arbitro che manda a riposo le due squadre.

Secondo tempo che si apre con il colpo di testa di Rachini al quinto minuto, terminato fuori. Il Pineto trova maggiore sicurezza rispetto a quanto visto in precedenza. Al sedicesimo Orta cerca di beffare Cattafesta con un pallonetto che però viene bloccato senza problemi dal portiere vastese. Al ventesimo la Vastese va vicinissima al vantaggio. Tarquini serve con un cross Iaboni in area solo davanti al portiere. Il suo tiro è indirizzato verso l’incrocio dei pali e Mazzocchetti compie un vero e proprio miracolo. Otto minuti più tardi ci riprova l’attaccante vastese, ma il suo colpo di testa è fuori equilibrio e l’azione si conclude con un nulla di fatto. La partita sembra essere chiusa, ma al quarantacinquesimo accade l’impossibile. Cattafesta in procinto di bloccare la palla, viene anticipato da Pigliacelli che così a porta libera può metterla dentro. Il portiere vastese infuriato va a protestare con l’arbitro e viene ammonito. Incredibile epilogo di una partita conclusasi amaramente per la Vastese. Risultato più che bugiardo. I biancorossi tornano a Vasto sconfitti solo sulla carta, perchè il campo ha detto che il divario tra le due squadre non è così eccessivo, anzi. Nonostante la delusione, arrivano buoni segnali da parte di una squadra che potrà dire la sua in questo campionato.

Pineto-Vastese (1-0)

reti: Pigliacelli ‘90

ammoniti: Di Pietro, Giuliano, Cattafesta (V)

Pineto: Mazzocchetti (’98), Colleluori (’96), Maloku (’95), Scartozzi, Stacchiotti (K), Fruci, Rachini, Francia (al 25’ 2’ t entra Pigliacelli al suo posto), Cacciatore, Vespa, Ndiaye (9’ del 2’t entra Orta); a disposizione: Radunanza, Antonini (’97), D’Alonzo, Di Donato (’95), Ferretti (’97). Allenatore: Donatelli

Vastese: Cattafesta (’95), De Fabritiis, Natalini, Di Pietro (’98), Giuliano (K), Luongo, Balzano (’96) (al 36’ del 2’t entra Benvenga ‘98), D’Alessandro, Tarquini, Iaboni, Marfisi; a disposizione: Morettini (’97), D’Ascanio (’97), Polisena (’97), Basilico (’97), Sisti. Allenatore: Colavitto

Tutti i risultati della prima giornata

Celano-Francavilla 0-0

Cupello-Torrese 0-0

Martinsicuro- Acqua e Sapone 3-2

Miglianico-Capistrello 3-0

Montorio-Paterno 1-1

Pineto-Vastese 1-0

RC Angolana-Alba Adriatica 1-1

Sambuceto-San Salvo 0-1

Val di Sangro-Morro d’Oro 1-2

La classifica

Pineto 3

San Salvo 3

Martinsicuro 3

Miglianico 3

Morro d’Oro 3

Paterno 1

Cupello 1

Francavilla 1

RC Angolana 1

Montorio 1

Torrese 1

Celano 1

Alba Adriatica 1

Vastese 0

Val di Sangro 0

Capistrello 0

Acqua e Sapone 0

Sambuceto 0

Il prossimo turno

Alba Adriatica-Sambuceto

Capistrello-Cupello

Francavilla-Val di Sangro

Morro d’Oro-RC Angolana

Paterno-Celano

San Salvo-Miglianico

Torrese-Martinsicuro

Vastese-Montorio

Acqua e Sapone-Pineto