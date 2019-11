Una giornata di festa alla piscina comunale di San Salvo. Questa mattina la società Mille Sport, che gestisce l'impianto, ha ricevuto un sollevatore elettrico donato dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno, strumento molto prezioso poichè consentirà un agevole ingresso in acqua alle persone con disabilità, terza età o nella fase riabilitativa. A consegnare il sollevatore è stato il presidente della BCC della Valle del Trigno, Nicola Valentini, a cui il sindaco Tiziana Magnacca, presente insieme al vicesindaco e assessore allo Sport Angiolino Chiacchia e al consigliere Tony Faga, ha rivolto parole di gratitudine "per un gesto di grande attenzione e sensibilità verso la nostra comunità in particolare nelle situazioni di criticità e per favorire la piena integrazione".

Il primo cittadino ha poi premiato Paola Giorgetta, atleta della Mille Sport che negli ultimi Special Olympics World Games ha conquistato la medaglia d'oro nei 25 metri dorso e la medaglia di bronzo nei 50 stile libero. L'atleta molisana si allena ormai da tanti anni nella piscina sansalvese, guidata dall'allenatrice Francesca Pelliccia e dalla responsabile del settore diversamente abili Stefania De Felice. Il sindaco Magnacca ha ricordato come "il valore sociale e inclusivo svolto in questi anni dalla Mille Sport nella gestione della piscina comunale punto di riferimento per tutti i comuni ricadenti nella valle del Trigno. Complimenti dall'amministrazione anche alla società guidata dal presidente Gianmichele Fidelibus che, insieme a tutti gli istruttori, gestisce attività che contano oltre 1700 iscritti.

Particolare attenzione è riservata all'attività degli atleti diversamente abili, che ogni anno si ritrovano nella gara regionale da quest'anno dedicata ad Antonio Scarpone [LEGGI]. "La vostra - ha sottolineato la Magnacca - è un'attività che cresce senza far rumore impegnata nell’inclusione e nel rispetto di tutti. E la Mille Sport che nel territorio regionale e nazionale ha portato e fatto conoscere la Città di San Salvo".