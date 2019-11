Week end in campo per le formazioni di Prima e Seconda categoria impegnate nelle gare di Coppa Abruzzo. Una competizione questa per iniziare a testare la preparazione delle compagini che si affacciano per la prima volta in una categoria superiore e i neoacquisti delle squadre che mirano a un campionato di vertice.

Iniziano subito col botto il Gs Montalfano che battendo 5 a 0 l'Odorisiana in casa ipoteca il passaggio del turno; a segno Ferrante, Di Martino, Tracchia, Horatau e Sabatini. Larghi risultati anche per il Roccaspinalveti che in trasferta batte il Mario Turdò 3 a 0 (D'Amelio, Pasciullo, Piccirilli S.) e il Real Montazzoli che, sempre fuori casa, vince 3 a 0 contro il Real Carpineto Sinello neopromosso in Seconda (tripletta di Francesco Pierri).

Nel derby vastese tra Real Porta Palazzo e Sporting Vasto (ripescata in Seconda), disputato ieri, la spuntano i gialloneri del Real per 3 a 1.

Passaggio del turno ancora in bilico tra Fresa e Gissi (oggi 0 a 0), Paglieta e Scerni (2 a 2) e Real San Giacomo 2006 e Sporting San Salvo (2 a 1).

Infine, passa direttamente al turno successivo il Trigno Celenza che approfitta della rinuncia alla competizione della Sangiovannese, neopromossa in Seconda.

Il ritorno delle gare odierne si disputerà domenica prossima, 13 settembre.

I RISULTATI DELLE "VASTESI"

Fresa - Gissi 0-0

Mario Turdò - Roccaspinalveti 0-3

Gs Montalfano - Odorisiana 5-0

Paglieta - Scerni 2-2

Real Carpineto Sinello - Real Montazzoli 0-3

Real Porta Palazzo - Sporting Vasto 3-1

Real San Giacomo 2006 - Sporting San Salvo 2-1

Sangiovannese - Trigno Celenza 0-3