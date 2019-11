Prima domenica di partite per quanto riguarda il campionato di eccellenza abruzzese che ha registrato la prima vittoria dell’Us San Salvo in trasferta a Sambuceto, grazie al gol di Quaranta arrivato al trentesimo del primo tempo. È terminata in pareggio e senza reti invece la sfida tra il Cupello e la Torrese. Pareggio casalingo per il Celano con il Francavilla (0-0), per il Montorio con il Paterno (1-1) e per l'Angolana con l'Alba Adriatica (1-1). Vincono anche il Martinsicuro in casa con l'Acqua e Sapone (3-2) ed il Miglianico con un netto 3-0 sul Capistrello. Infine, in trasferta il Morro d'Oro batte 2-1 la Val di Sangro. Sconfitta amara per la Vastese (LEGGi l'articolo) in trasferta a Pineto (1-0) con un gol subito al novantesimo firmato da Pigliacelli.

Cupello-Torrese (0-0)

Cupello:Tascione (’97), Antenucci, Del Bonifro, D’Adamo, Martelli, Benedetti, Berardi, Tucci (’97), Monachetti (’96), Avantaggiato, Soria; a disposizione: Marconato, Bruno (’98), D’Antonio, Nanni (’96), Nocciolino (’96), Persichitti (’97), Quintiliani. Allenatore: Di Francesco

Torrese: Spinelli, Di Berardino (’97), Pomponi (’96), Di Sante (’95), Cristofari, Melchiorre, De Sanctis, Ferraioli, Giansante, Capretta, Tarquini; a disposizione: Del Sordo, Acciari (’96), Valentini, Salvi, Addari, Mattucci (’97), Falasca. Allenatore: Calabrese

Sambuceto-San Salvo (0-1)

reti: Quaranta 30’ pt

Sambuceto: Palena, Alberico (’97), Cornelli (’96), Briosci, Silvaggi, Di Martile, Spadaccini (’95), Berardocco, Rossi Finarelli, Di Nardo, Petito; a disposizione: De Melis, Sablone, Di Rito (’97), Ursini (’95), Zaccagnini (’96), Ciampoli, Pizzola. Allenatore: Gennaro

San Salvo: Colanero (’96), Vicoli (’98), Ianniciello, Triglione, Ramundo, Ferrante, Quaranta, Cordisco, Di Ruocco, Marinelli, Antenucci; a disposizione: Cialdini, D’Aulerio (’96), Iuliano (’97), Felice, Izzi, Torres, Consolazio. Allenatore: Rufini

Tutti i risultati della prima giornata

Celano-Francavilla 0-0

Cupello-Torrese 0-0

Martinsicuro- Acqua e Sapone 3-2

Miglianico-Capistrello 3-0

Montorio-Paterno 1-1

Pineto-Vastese 1-0

RC Angolana-Alba Adriatica 1-1

Sambuceto-San Salvo 0-1

Val di Sangro-Morro d’Oro 1-2

La classifica

Pineto 3

San Salvo 3

Martinsicuro 3

Miglianico 3

Morro d’Oro 3

Paterno 1

Cupello 1

Francavilla 1

RC Angolana 1

Montorio 1

Torrese 1

Celano 1

Alba Adriatica 1

Vastese 0

Val di Sangro 0

Capistrello 0

Acqua e Sapone 0

Sambuceto 0

Il prossimo turno

Alba Adriatica-Sambuceto

Capistrello-Cupello

Francavilla-Val di Sangro

Morro d’Oro-RC Angolana

Paterno-Celano

San Salvo-Miglianico

Torrese-Martinsicuro

Vastese-Montorio

Acqua e Sapone-Pineto