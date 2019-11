Nuovo divieto di balneazione sulla spiaggia di Vasto Marina. E' di ieri il provvedimento firmato dal vice sindaco, Vincenzo Sputore, vista l'attuale, temporanea assenza del primo cittadino, Luciano Lapenna.

Il divieto è scattato da ieri a un chilometro e 100 metri a nord del pontile, ossia nell'area del Monumento alla Bagnante, dove già un'analoga interdizione era stata disposta l'11 agosto e poi revocata il 13 dello stesso mese.

"Quello che ho emanato ieri - conferma Vincenzo Sputore - di un provvedimento precauzionale, visti i dati dell'Arta, che ha rilevato dei valori leggermente superiori ai limiti previsti dalla legge".

Il documento - Nelle premesse all'ordinanza, si legge che l'interdizione è necessaria, "vista la comunicazione del Distretto Prov. le Arta di Pescara Prot. n.6171 del 4 settembre 2015 trasmessa a mezzo Fax in pari data ed acquisita in analoga data alle ore 13,47, con la quale e sulla scorta delle risultanza analitiche di campionamento effettuato da personale del distretto Sub - Prov. le di S. Salvo in data 02.09.2015 su campioni di acque di mare in corrispondenza dei punti di prelievo IT013069099004 denominato 1.100 metri a Nord del Molo Marina di Vasto ha dato risultati microbiologici non conformi a quanto previsto nell’All. A) del D.M. 30/03/2010", in particolare riguardo ai livelli di enterococchi ed escerichia coli.

Da questi motivi deriva "il divieto di balneazione temporaneo per l’area sottesa al Punto di Prelievo IT013069099004 denominato 1.100 metri a Nord del Molo Marina di Vasto e delimitata dalle seguenti coordinate: Long. 14.72066; Lat. 42.116006 (Inizio) e Long. 14.722747; Lat. 42.10584".