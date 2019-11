La Vasto Basket sta lavorando sodo per preparsi allla prossima stagione di serie B a cui mancano ormai appena 20 giorni. Dieci giorni di allenamenti e un test amichevole a Isernia sono preziosi, oltre che per la preparazione fisica dei giocatori, per coach Sergio Luise, chiamato a costruire la squadra che dovrà andare a caccia della salvezza. L'allenatore campano, al suo esordio sulla panchina della prima squadra vastese, sta osservando con attenzione i suoi giocatori, iniziando ad apprezzarne fino in fondo le peculiarità e lavorando sulla costruzione di un gruppo che, già dai primi giorni "ha dimostrato grande voglia di lavorare e crescere". A

l termine dell'allenamento abbiamo raccolto le parole di coach Luise su questa prima fase di preparazione.