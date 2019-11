Ancora una casa svaligiata, ancora di notte mentre i proprietari sono dentro che dormono. È successo a Fresagrandinaria nella notte tra 3 e il 4 settembre, in un'abitazione al secondo piano di un edificio di via Papa Giovanni XXIII. Ignoti hanno portato via letteralmente di tutto: oltre a denaro e gioielli, anche borsoni e materiale di poco valore.

Un colpo a sole 24 ore di distanza di quello nella vicina lentella.

Se nei due comuni non è emergenza, poco ci manca. L'escalation di questa estate è così distribuita:

- 7 agosto, 1 abitazione a Lentella (via Casetta), 2 a Fresagrandinaria (via Papa Giovanni XXIII) [articolo];

- 15 agosto, 3 appartamenti a Lentella (via Garibaldi) [articolo];

- 3 settembre, 1 appartamento a Lentella (via Monte Calvario) [articolo];

- 4 settembre, 1 appartamento a Fresagrandinaria (via Papa Giovanni XXIII).

Gli amministratori di Lentella dopo aver incontrato il prefetto martedì scorso, ieri hanno avuto un colloquio in Commissariato a Vasto. Il vicequestore Alessandro Di Blasio ha assicurato massima disponibilità nel supportare i carabinieri nelle attività di indagine e nell'organizzare un incontro con la popolazione su alcune basilari accorgimenti da prendere. Inoltre, si è detto diponibile a richiedere al questore l'invio di pattuglie.