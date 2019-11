"Il dibattito politico abruzzese nelle ultime settimane è stato monopolizzato dalla questione del cosiddetto rimpasto in seno alla Giunta regionale e da articoli di stampa viene ipotizzata l’estromissione di Mario Mazzocca dal ruolo di assessore all’Ambiente. Come amministratori locali e consiglieri comunali della zona del Vastese, riteniamo questa ipotesi, qualora ne venisse data conferma ufficiale, un grave errore per una serie di fondati motivi". Lo affermano in un comunicato congiunto dieci amministratori locali del Vastese.

Abbiamo tutte e tutti potuto verificare sul campo capacità e competenze dell’assessore Mazzocca per quanto riguarda la filiera ambientale e non solo: dalla centralità della lotta contro la petrolizzazione al costante lavoro in difesa del territorio passando per la presentazione di svariate proposte di legge dall’alto tasso di innovazione e di progresso, pensiamo alla proposta per istituire il reddito minimo garantito, alla legge regionale contro il consumo di suolo, all’istituzione del Servizio civile regionale, alla proposta per il sostegno dei gruppi di acquisto solidali.

Accanto a queste e ad altre proposte l’assessore Mazzocca ha sempre affiancato un grande senso di responsabilità e una presenza continua al fianco delle istituzioni locali, delle associazioni ambientaliste, del volontariato diffuso, dei movimenti sociali e delle comunità cittadine sia nei casi di ordinarietà amministrativa che in quelli di emergenza.

L'assessore Mazzocca ha mostrato particolare attenzione alla zona del Vastese. In un solo anno di mandato ha visitato i nostri comuni più di una decina di volte, facendosi promotore di iniziative a sostegno delle nostre comunità. Un vero e proprio primato, mai registrato prima, quando questa fetta di territorio sembrava sconosciuto all'amministrazione Regionale.

E’ per questo che tramite questo appello pubblico, rivolto al presidente D’Alfonso e alla maggioranza regionale, intendiamo chiedere di operare un’attenta riflessione prima di arrivare a scelte sbagliate e controproducenti per le comunità locali e per l’Abruzzo intero".

I firmatari:

Anna Suriani - assessore Comune di Vasto

Marco Marra - assessore Comune di Vasto

Nicola Filippone - Sindaco San Buono

Natascia Cupaiolo - vice-sindaco San Buono

Angelo Marchione - Sindaco Furci

Andrea Venosini - Sindaco Celenza

Maurizio Vicoli - consigliere comunale Vasto

Mauro Del Piano - consigliere comunale Vasto

Paola Cianci - consigliere comunale Vasto

Elio Baccalà - consigliere comunale Vasto