"Mi spiace smentire il sindaco Luciano Lapenna, ma il sottoscritto non ha ricevuto nessuna comunicazione né in modo ufficiale presso la propria segreteria della Commissione, né un semplice avviso informale sulla sua assenza in sede di audizione". Mauro Febbo, consigliere regionale e presidente della Commissione vigilanza del Consiglio regionale, smentisce Lapenna in merito alla querelle dell'assenza di quest'ultimo dall'ultima seduta, alla quale era stato convocato in audizione per discutere del problema divieti di balneazione.

"Diventa ancora più grave il suo atteggiamento - commenta Febbo - sapendo che Lapenna è stato un consigliere regionale e pertanto conosce molto bene la macchina amministrativa ed organizzativa del Consiglio regionale e pertanto la sua assenza lascia un sapore del tutto amaro sia nei confronti delle istituzioni sia degli stessi cittadini vastesi. Infatti credo che i suoi concittadini e il mondo turistico devono conoscere i fatti e la reale situazione di un problema importante e delicato, quello della qualità delle acque di balneazione, che da anni si ripercuote negativamente sulla salute dei cittadini, sulla stagione estiva e sulle strutture turistiche della zona che subiscono danni economici a causa di questo stato di cose. Pertanto - conclude polemizza Febbo - dopo aver rimarcato la sua grave assenza in commissione, invito il sindaco Lapenna a non mentire ai suoi cittadini e venga in audizione ad illustrare cosa succede sulla costa di Vasto e sulla salute delle acque senza nascondersi dietro a giustificazioni da come chi non ha fatto i compiti a casa e cerca di scaricare le proprie responsabilità su altri".