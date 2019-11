Settembre e ottobre sono i mesi che la Farmacia Di Nardo di San Salvo dedica alla caduta dei capelli promuovendo l’analisi gratuita con le esperte del suo staff. È la dottoressa Ilenia Monopoli, farmacista con un master all’università di Bologna presso l’istituto di dermatologia presso il Sant’Orsola, ad accogliere chi si rivolge alla farmacia per problemi di caduta dei capelli.

Le fasi del programma. Si inizia con la compilazione di un questionario. “Questo ci permette di fare una prima analisi del paziente, di quelle che potrebbero essere situazioni di caduta ereditaria o legati a particolari fasi della vita, ad esempio cure farmacologiche, variazioni ormonali e così via”. Dopo la raccolta dei dati si passa all’analisi con il dermatoscopio, una particolare telecamera con lenti che permettono un ingrandimento fino a 200 volte e consentono lo studio dei capelli e del cuoio capelluto. Viene poi effettuato il pull-test, un prelievo di capelli in 7 diversi punti con l’annotazione dei risultati per analizzare la caduta. Poi c’è l’analisi dei capelli al microscopio. Un ulteriore step prevede l’utilizzo del pledismografo, che misura il grado di irrorazione del cuoio capelluto. “Naturalmente queste fasi possono essere svolte in diversi incontri - spiega la dottoressa Monopoli -, andando ad approfondire quelle che sono le problematiche legate alla caduta dei capelli”. Viene così studiato un percorso personalizzato che tenga conto di tutte le esigenze del paziente e degli obiettivi da raggiungere, avendo sempre un’attenzione a quelle che sono le possibilità del paziente anche a livello economico. Ogni percorso di cura, infatti, viene programmato in ogni minimo dettaglio grazie alla preparazione delle specialiste e all’aspetto etico che è il filo conduttore di ogni area di intervento della farmacia Di Nardo.

A chi si rivolge . I mesi di settembre e ottobre sono quelli in cui si presente la caduta stagionale che può presentarsi in tutti, sia giovani che adulti. Ma l’analisi del capello è consigliabile a tutti coloro che presentano problemi di caduta e diradamento e le problematiche connesse dovuta a molteplici motivi, sia uomini che donne e in tutte le fasce d’età. Con gli esami approfonditi eseguiti dalla farmacia Di Nardo si può controllare lo stato di salute della propria chioma e quindi intervenire in caso di problemi. Prenota la tua visita [clicca qui].

Farmacia Di Nardo

Corso Garibaldi, 164 - San Salvo

Telefono: 0873.547778

www.farmaciadinardolabrozzi.it

informazione pubblicitaria