“Strumentale e demagogica figlia di un modo di fare politica ricco di chiacchiere ma estremamente povero di proposte”. Con queste parole il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, definisce la polemica sollevata da Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, in merito all'assenza di Lapenna ai lavori della Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale, che lo aveva convocato per un'audizione. Oggetto della discussione: i divieti di balneazione imposti ad agosto su due tratti di spiaggia a Pescara e Vasto.

“Ho comunicato per tempo al presidente della Commissione, Mauro Febbo, la mia impossibilità a partecipare ai lavori a causa di impegni precedentemente assunti, dando, inoltre, la mia totale disponibilità allo stesso presidente ad anticipare o posticipare la convocazione della Commissione per favorire la mia partecipazione", afferma Lapenna. "Ho a cuore i problemi del mio territorio ed ogni giorno lavoro con impegno e determinazione per il bene esclusivo della mia Ccttà, polemiche strumentali e demagogiche figlie di un modo di fare politica ricco di chiacchiere ma estremamente povero di proposte non le accetto".