Si continua a lavorare in casa Vastese Calcio al fine di poter creare tutti i presupposti per un progetto che si concretizzi e riporti il calcio vastese a beneficiarne. A due giorni dall’inizio del campionato (GUARDA il servizio VIDEO sulla prima giornata), la società questa mattina si è ufficialmente unita al circuito Abrex (GUARDA il servizio su Abrex). Nell’incontro delle ore 11 e 30 il presidente Franco Bolami e Luciano Fiore- promotore del circuito che opera in tutto l’Abruzzo- hanno tenuto una conferenza stampa nella quale si è reso noto l’adesione da parte dei biancorossi a questo programma. “E’ un momento molto importante per noi- ha spiegato Luciano Fiore- perché siamo una società che opera in Abruzzo ma parte da Vasto. Ci tenevamo molto che una società sportiva come la Vastese potesse abbracciare questo circuito”.

Nella giornata di ieri la Vastese ha comunicato attraverso una nota l’ingresso in società di una nuova figura:”E' con estremo piacere che comunichiamo l'ingresso in società di Ottavio Di Tullio- si legge nella nota- imprenditore vastese, nonché ex atleta ed attualmente fiduciario e membro della giunta provinciale del Coni di Chieti dal 1981. E’ stato anche presidente della PGS Vasto calcio, negli anni 80, di cui Franco Bolami (ora presidente della Vastese) era un giovane calciatore. L’arrivo di Ottavio Di Tullio porterà sicuramente quel pizzico di esperienza e competenza in più- si legge ancora- ad una società sostanzialmente giovane e di cui, evidentemente, c’era bisogno oltre, ovviamente, a nuove risorse, fondamentali per disputare un campionato di vertice. Con questo tutta la dirigenza della Vastese Calcio accoglie con un caloroso benvenuto il nuovo dirigente augurando a lui e tutti noi di vivere una stagione da protagonisti insieme a tutti quei tifosi che, pian piano, si stanno riavvicinando”. Questa mattina, invece, un altro passo è stato fatto verso la massima collaborazione con più realtà possibili del territorio.

“Siamo aperti su tutti gli orizzonti- ha aggiunto il presidente Franco Bolami- e siamo molto contenti dell’iniziativa dell’amico Luciano, che ci ha proposto questo programma e siamo felici di allargare gli orizzonti su altri clienti”. L’intervista integrale qui di seguito.