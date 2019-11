Partiranno sabato 5 i primi alunni dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “F.Palizzi” di Vasto con destinazione Bordeaux (Francia), Valencia (Spagna) e Coork (Irlanda). L’8 settembre inizierà quest’entusiasmante esperienza il gruppo di Berlino, mentre il 10 settembre invece prenderà il volo verso Dublino l’ultimo gruppo di allievi selezionati per partecipare al Progetto Palizzi AllOntour, che rientra nell’ambito delle iniziative promosse nel Progetto europeo Erasmus +.

“Si tratta – spiega il dirigente scolastico del Palizzi Gaetano Fuiano – di 32 giorni di formazione- stage linguistico unitamente a uno stage professionale in strutture lavorative ovviamente coerenti con l’indirizzo di studi prescelto. La metà degli alunni proviene dal Corso Turistico, il 25 per cento dall’indirizzo Afm (Amministrazione Finanza e Marketing) e Rim (Relazioni internazionali e marketing), e il restante 25 per cento dal settore Tecnologico (Grafica e Comunicazione e Costruzioni Ambiente e Territorio).” L’Istituto Tecnico Palizzi infatti è scuola capofila: all’iniziativa partecipano 60 suoi alunni , 20 del Galiani di Chieti e altri 20 del Fermi di Lanciano.

“I ragazzi – illustra la docente referente del progetto prof.ssa Lucia Bumma - vivranno un’esperienza formativa didattica e professionale unica nelle loro varie destinazioni, accompagnati da alcuni insegnanti. Alcuni saranno ospitati in famiglie, altri in appartamenti messi a loro disposizione. Sarà l’occasione per completare e migliorare la loro formazione linguistica e per confrontarsi con le realtà professionali europee”.

Fabrizio Scampoli