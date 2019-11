Tra le numerose iniziative messe in cantiere dal Comune di San Salvo nell’ambito del progetto “Chi c’è in ascolto” per la realizzazione di politiche per la coesione sociale, lunedì 7 settembre, è programmato il convegno dal titolo “Aiutiamo i genitori ad aiutare i figli: l’arte di comunicare strategicamente in ambito familiare”. E’ stato chiamato a illustrare le caratteristiche della comunicazione strategica il prof. Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta. "L’incontro vuol promuovere un’attenta e coinvolgente riflessione – annuncia il sindaco Tiziana Magnacca – sull’importanza e l’efficacia della comunicazione in ambito familiare come strumento di prevenzione e a supporto del ruolo genitoriale".

L’evento è di assoluto interesse per psicologi, pedagogisti, educatori, insegnanti e operatori sociali ma soprattutto per i genitori e si svolgerà dalle ore 17.30 presso il Centro culturale Aldo Moro. Gestore del progetto “Chi c’è in ascolto?”, coordinato dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali è il Consorzio Cooperative Sociali SGS nell’ambito del Programma attuativo regionale per il Fondo per le aree sottoutilizzate 2007-2013, linea di azione a sostegno dei progetti per la sicurezza e la legalità.

Giorgio Nardone è fondatore, insieme a Paul Watzlawick del Centro di Terapia Strategica di Arezzo (CTS), ove svolge la sua attività di psicologo-psicoterapeuta, didatta e coach. Considerato l’esponente di maggior spicco della Scuola di Palo Alto, conosciuto tanto per la sua creatività quanto per il suo rigore metodologico, che gli ha permesso di creare decine di tecniche innovative e protocolli specifici di trattamento alcuni dei quali veri e propri best practice, come il caso della terapia degli attacchi di panico, del disturbo ossessivo compulsivo e delle fobie, della anoressia della bulimia-vomiting, del binge eating etc.

Le ricerche e la prolungata esperienza lo hanno condotto a formalizzare due originali Modelli operativi: la Terapia Breve Strategica per il trattamento di gravi patologie psichiche e comportamentali in tempi brevi ed il Problem Solving & Coaching Strategico, che si distingue per la sua capacità di effettivo intervento ove la razionalità e le tecniche ordinarie non funzionano nella soluzione di problemi personali e interpersonali; in ambito aziendale, per il raggiungimento di obiettivi o per il miglioramento di una performance manageriale o sportiva. Autore di oltre 30 libri (alcuni dei quali veri e propri best seller, altri classici in libreria da oltre 20 anni) tradotti in oltre dieci lingue con i quali divulga tutte le sue ricerche e applicazioni.