Termineranno per la partenza del campionato i lavori al campo sportivo di via Stingi a San Salvo, dove in questi giorni è iniziata la sostituzione del fondo sabbioso con l'erbetta sintetica. Dopo l'adeguamento del fondo, è avvenuta la stesura di un primo strato isolante, mentre, da ieri, è iniziata la stesura dei grandi rotoli di erbetta. Il make up dell'impianto prevede anche la sistemazione degli spogliatoi e l'adeguamento dell'illuminazione.

La società che giocherà nello stadio rinnovato è lo Sporting San Salvo del presidente Nicolino Cilli, militante in Prima categoria.

Questa nel 2013 ha vinto il bando per la gestione degli impianti sportivi della città per 10 anni. La realizzazione del sintetico era uno dei punti della convenzione con il Comune di San Salvo che concede alla società un contributo annuale per i due impianti di 100mila euro.

San Salvo così diventa la seconda località a dotarsi di un campo di calcio a 11 in erbetta sintetica; la prima è stata Cupello. Vasto, ancora non pervenuta.