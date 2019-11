Il prefetto promette maggiore impegno, i ladri "rispondono" con nuovi furti. Non sono passati neanche due giorni dall'incontro tra gli amministratori di Lentella e il prefetto di Chieti, Antonio Corona, quando ignoti tornano a colpire nel centro abitato dell'entroterra vastese.

Martedì mattina a Chieti si era tenuto il vertice sulla sicurezza nei piccoli comuni presi di mira dai ladri [l'articolo], ieri notte, invece si è registrato un nuovo furto a Lentella.

L'abitazione di via Monte Calvario è stata visitata nel cuore della notte, con i proprietari dentro, come già successo in altre occasioni. Pare che gli ospiti indesiderati siano entrati da un terrazzo. Una volta all'interno dell'abitazione, hanno prelevato velocemente ciò che era a portata di mano: collane, pantaloni e borse. Quest'ultimi sono stati poi controllati attentamente sullo stesso terrazzo per vedere se contenessero denaro.

In altre due abitazioni sono state forzate un'auto e rubato, addirittura, un paio di scarpe.

In mattinata le ultime vittime della serie di furti hanno presentato denuncia. Si spera nell'aiuto delle immagini registrate dalla videosorveglianza del paese.

È il terzo episodio in meno di un mese, dopo quelli nella notte tra il 6 e 7 agosto e tra il 14 e il 15.

FURTI NEI CAMPI - Tornano i furti nei campi invece a San Salvo. Nella notte tra sabato e domenica i ladri hanno fatto razzia in alcune proprietà al confine con Montenero di Bisaccia prendendo tutto ciò che hanno trovato.

"Mi hanno rubato - spiega una delle vittime - un atomizzatore da 6 quintali di colore rosso, una pompa a spalla da 20 litri e cassette per la frutta". Non è andata meglio al vicino al quale sono stati rubati vari animali da cortile.

Gli agricoltori della zona sono frustrati dai continui episodi. Anche per il proprietario dell'atomizzatore sparito non è il primo caso. "Tempo fa - racconta - erano già stati dalle mie parti rubandomi una fresa, un carro e 5 quintali di gasolio. Non contenti avevano provato a prendere anche il trattore, che per qualche strana ragione non è partito, ma comunque gli hanno sottratto vari accessori".