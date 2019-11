La Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia ha scelto la città di Campobasso per lo svolgimento del IX Cammino di Fraternità Interregionale Abruzzo e Molise, evento che si terrà il 6 settembre prossimo con una partecipazione stimata di circa 2000 persone. Anche da Vasto partiranno le confraternite che, con i loro vessilli, animeranno il centro storico molisano. Le confraternite che parteciperanno sono: la Sacra Spina e Gonfalone, il S.S. Sacramento, la Madonna del Carmine, l’Addolorata e la Madonna de La Salette. La manifestazione ha carattere regionale e si svolge ogni anno in una città diversa coinvolgendo tutte le confraternite regionali che, in un "Cammino" di preghiera e di fede, testimoniano la devozione del laicato cattolico alla Chiesa di Roma.

Una intensa domenica che avrà inizio con il convegno ospitato nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano sul tema: “Le Confraternite: tanti cammini in un’unica fede ” con la prolusione di S.E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-Boiano. Nel pomeriggio, in cattedrale, celebrazione eucaristica e processione per le vie della città. In rappresentanza della Confederazione Nazionale saranno presenti all’incontro il Presidente Nazionale Francesco Antonetti, il consigliere Giulio Obletter, il Coordinatore Regionale Augusto Sardellone, i vice Coordinatori Massimo Stivaletta, Antonio Di Nino, Giuseppe Mancini, Marco Del Sindaco e Angelo Palladino.

Massimo Stivaletta