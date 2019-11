Basta scie maleodoranti di percolato sul lungomare. A segnalare il problema e a proporre una possibile souzione è il dottor Alessandro Artese inviando a Zonalocale le foto delle strisce nere puzzolenti causate dal trascinamento dei sacchi d'immondizia sul lungomare di Vasto Marina fino ai cassonetti.

"Credo che sia stata fatta una buona operazione di rifacimento del verde pubblico, ma perché vanificarla in questo modo? Basterebbe organizzare la raccolta con dei carrelli che consentano il trasporto dei sacchi di immondizia dai locali fino ai bidoni, evitando il trascinamento degli stessi sull'asfalto e la conseguente scia maleodorante. In più di un occasione ho avuto modo di ascoltare i commenti di disapprovazione di qualche turista. Basta poco... non perdiamoci in un bicchiere d'acqua".