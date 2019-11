Ultimati i lavori in due asili comunali di Vasto, lo Stella Maris e il San Paolo, per una spesa totale di 250mila euro. Lo annunciano il sindaco, Luciano Lapenna, e l'assessore ai Servizi, Luigi Marcello. Nei due plessi scolastici di Vasto Marina e del quartiere San Paolo sono stati eseguiti "nei mesi scorsi lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza", dichiarano i due amministratori comunali, mentre l'asilo "dell’Incoronata che non necessitava di alcun tipo di intervento per le già ottime condizioni".

“Complessivamente dice Lapenna - sono 137 i bambini ospitati negli asili nido comunali e per ciascuno di loro è stato garantito un ambiente pulito, moderno, sicuro e funzionale. Credo molto nell’edilizia scolastica e nel corso del mio mandato sono stati effettuati numerosi interventi affinché i bambini, le famiglie e il personale scolastico potessero vivere e lavorare in un ambiente sicuro e funzionale. Auguro a tutti i bambini, alle loro famiglie e al personale docente un anno pieno di lavoro, di crescita e soddisfazioni”.