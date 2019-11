Il Forestiero. Racconto su uomini e balene . E' il titolo del libro scritto da Stefano Taglioli, guardia ecologica del Wwf, che sabato 5 settembre a Vasto presenterà il suo volume, ispirato alla vicenda realmente accaduta del salvataggio dei capodogli spiaggiati a Punta Penna, all'interno della Riserva naturale di Punta Aderci.

La presentazione è in programma alle 19 in piazza Barbacani nell'ambito di Scrittori in Piazza, l'iniziativa culturale organizzata ogni estate dall'associazione Liber e dalla Nuova Libreria.

Dopo la grande partecipazione di pubblico in occasione dell'incontro col grande romanziere Maurizio De Giovanni, l'appuntamento di sabato coinciderà con una data simbolica: il 5 settembre di un anno fa, infatti, avveniva lo spiaggiamento dei cetacei e il conseguente impegno di tanti volontari per fare in modo che i capodogli riprendessero il mare.

I capodogli di Vasto: così si intitola la serata di sabato, cui interverranno Taglioli, Vincenzo Oliveri del Centro studi sui cetacei e verranno presentati il libro Fratini d'Italia: cronache di Resistenza dalle nostre spiagge e la mostra fotografica di Adipa sullo spiaggiamento.