Fervono i preparativi a Monteodorisio per le festività in onore della Madonna Delle Grazie. Come tradizione la prima domenica di settembre il paese è meta di tanti pellegrini provenienti da Abruzzo e Molise per rendere omaggio alla Santa vergine Maria. Anche quest’anno alle varie celebrazioni religiose con la funzione principale di sabato pomeriggio (5 settembre) alle ore 17:30 celebrata dal vescovo della diocesi di Chieti Vasto Mons. Bruno Forte, a seguire la processione per le vie del paese con la statua della Madonna delle Grazie, la festa civile vedrà alle ore 21:00 presso il piazzale antistante il santuario il concerto della fanfara dei bersaglieri in congedo “A. Lamarmora” di Casoli, e domenica (6 settembre) in piazza Umberto I alle ore 21:30 il concerto live di Bianca Atzei giovanissima e bravissima cantante del pianeta musicale italiano che vanta collaborazioni importanti con i Modà, e Gianni Morandi per citarne solo due, al termine i fuochi pirotecnici. Da fonti del comitato feste è tutto pronto si spera solo nella clemenza del tempo per la buona riuscita di tutto il programma [scarica il programma].

Armando Menna