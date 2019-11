È un vero e proprio incubo quello che sta vivendo una famiglia vastese residente in via San Nicola, a pochi passi dalla chiesa e dal belvedere panoramico. A più riprese mani ignote hanno danneggiato le autovetture di proprietà della famiglia o di loro congiunti mentre erano parcheggiate a bordo strada. Il primo episodio qualche settimana fa, con una Fiat Panda a cui è stata rigata la carrozzeria su tutti i lati della vettura. Dopo qualche giorno è toccato ad una Renault, ritrovata con le 4 gomme tagliate ed un fanalino posteriore infranto. Ieri sera l'ennesimo episodio. Uscendo di casa per andare a lavorare uno dei familiari ha trovato la sua vettura (nella foto) con due ruote a terra. Stessa sorte è toccata alla Fiat Panda che in precedenza era già stata danneggiata. "Vengono danneggiate sono le auto della nostra famiglia - spiega una delle figlie -. Accanto c'era la macchina di un altro residente della zona che non è stata toccata". Ieri sera è stato richiesto l'intervento della polizia, per constatare quanto accaduto, poi seguiranno le denunce con la speranza che, attraverso le indagini, si possa risalire all'autore di tali gesti.