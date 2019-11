«I residenti dei piccoli comuni non devono essere penalizzati rispetto a quelli delle comunità più grandi». Lo ha assicurato ieri il prefetto Antonio Corona agli amministratori di Lentella. Una delegazione (composta dal sindaco Carlo Moro, gli assessori Marco Mancini e Gianni Cordisco e il consigliere Alessio Bevilacqua) si è recata ieri a Chieti per discutere di sicurezza.

Diversi i colpi notturni messi a segno a Lentella nelle ultime settimane, per questo il primo cittadino aveva chiesto un incontro in prefettura.

È stata l'occasione per affrontare un tema comune a diversi centri abitati. Fresagrandinaria, Carunchio, Celenza sul Trigno, Palmoli, Casalanguida, Gissi, Carpineto Sinello sono solo alcuni dei paesi entrati nel mirino dei ladri.

Già nei prossimi giorni sarà convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Con le forze dell'ordine si definiranno le misure per contrastare la scia di furti, pur dovendo far i conti con organici ridotti all'osso. È questa la criticità maggiore. La carenza di uomini (e mezzi) fa sì che soprattutto di notte i comuni dell'entroterra si trasformino in facili obiettivi da colpire.

Il neoprefetto si è detto inoltre disponibile a breve a prendere personalmente visione del territorio. Sarà l'occasione anche per far visita alle diverse strutture del Vastese che ospitano migranti. Gli ultimi arrivi, in questo senso, ci sono stati ieri a Schiavi d'Abruzzo, dove sono stati trasferiti i tre ghanesi e i due ivoriani arrivati nascosti a bordo di una nave attraccata al porto di Ortona [l'articolo].