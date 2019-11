Sono ancora ricoverati negli ospedali di Teramo e Lanciano i due feriti del tragico incidente stradale avvenuto sabato scorso e nel quale ha perso la vita Nicola De Filippis. Per cause in corso d'accertamento, è stato violentissimo lo scontro tra la moto del 40enne operaio di Vasto e una Fiat Panda della Croce Rossa. I due mezzi transitavano in direzioni opposte lungo la statale 16, in località Punta Penna.

Le condizioni dei feriti - Si trova sotto osservazione nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Mazzini di Teramo l'addetto della Croce Rossa che era alla guida dell'auto di servizio di proprietà dell'associazione umanitaria. Nell'impatto, l'uomo ha riportato la frattura di due vertebre cervicali e lesioni ad altre tre. I medici valuteranno se operarlo.

La donna che usufruiva del trasporto per dializzati è, invece, ricoverata all'ospedale Renzetti di Lanciano con un braccio rotto e un ematoma alla testa.