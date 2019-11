Con "un must intramontabile" come le pallotte cacio e uova, Simona Ranieri si è aggiudicata il photocontest dell'estate di Vasteggiando "Le emozioni del gusto #2". Come spiegato nella presentazione della foto, si tratta di "un antico piatto della tradizione povera contadina abruzzese che continua ancora oggi a deliziare i nostri palati".

Così, con la foto di uno dei piatti tipici della cucina abruzzese, Simona Ranieri si è aggiudicata con 66 voti il pacco premio offerto da Le Bontà Di Fiore, noto produttore di salumi tipici abruzzesi e altre delizie locali.

Tanti sono stati i partecipanti al concorso, fra arrosticini, primi piatti a base di pesce, dolcetti di ogni genere e street food; è possibile trovare le foto di tutti i partecipanti su Vasteggiando.it.