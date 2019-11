Ancora un incidente sulla statale 16 questa mattina intorno a mezzogiorno; e anche questa volta a scontrarsi sono stati una vettura e uno scooter, per fortuna senza gravi conseguenze.

Per cause al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza il traffico, all'altezza del bivio per Pagliarelli un furgoncino Fiat Doblò guidato da un uomo si è scontrato con uno scooter Scarabeo guidato da un 54enne, che è finito a terra procurandosi lievi ferite. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo, M. G., classe 1961 di Scerni, presso l'ospedale di Vasto per le cure del caso.

In attesa del recupero dello scooter sul tratto di strada è stato predisposto il senso unico alternato.