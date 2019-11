Una vacanza “on the road” da Catania a Milano con l’unico vincolo di coprire tutti i chilometri entro nove giorni. Il mezzo? Un affascinante Ape Calessino, tre ruote, tre posti e massimo 55 chilometri orari di velocità. Ci si può fermare dove e quando si vuole (basta ricordarsi che allo scoccare del fatidico nono giorno bisogna essere a destinazione) per ammirare le bellezze dell’Italia. Non sono passate inosservate ieri le tre Ape Calessino che hanno attraversato Vasto e poi si sono fermate in piazza Caprioli per la sosta-pranzo. Occasione ghiotta (dopo la soffiata delle nostra amica Francesca) per farci raccontare da questo gruppo di instagramers/blogger toscani (ma con loro c’è anche una pugliese) come stanno vivendo l’originale esperienza di viaggio con The Gira.

“È davvero una grande esperienza - racconta Nicola -. Viaggiando su strade statali abbiamo la possibilità di vedere tanto, vorresti fermarti davvero in tanti posti ma non si può, altrimenti non arriveremo in tempo a Milano!”. Il mezzo non è certo dei più comodi, bisogna prenderci la mano e abituarsi a vibrazioni e rumore. “Di certo con l’Ape il colpo di sonno non verrà mai”, commenta Antonio, che nel viaggio ha portato anche suo figlio Alessandro. Con loro stanno facendo il percorso Catania-Milano anche Enrica, Erica, Nunzia, Roberta e Allegra. Si viaggia per tutto il giorno, ci si ferma ad ammirare gli scorci più caratteristici, si scopre qualche centro storico e poi ci si ferma per la notte dove si trova posto. “Nel viaggio sono compresi i soggiorni nelle strutture del circuito Agriturismo.it. In questa stagione non si trova posto facilmente ma fino ad ora è andata bene”. Dopo il pranzo vastese giusto il tempo di qualche scatto e poi via verso le Marche, dove sono arrivati ieri sera. E stamattina di nuovo a bordo delle tre Ape Calessino per un viaggio nel segno dell'avventura da condividere poi sui vari social network con l’hashtag #thegira per raccontare la scoperta dell’Italia da un insolito e affascinante punto di vista.

