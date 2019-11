Nei due giorni di esposizione in piazza Rossetti in tanti hanno ammirato la campana dell'Expo. Un metro di diametro per 850 kg. di peso è stata realizzata dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone e farà sentire i suoi rintocchi a Milano il 26 settembre, nel giorno del fuoco. In quella occasione ad Expo ci sarà una speciale Ndocciata, il tradizionale rito della città molisana, con la presenza di ben 540 fiaccole ad illuminare la notte nella zona dei Navigli. I fratelli Armando e Pasquale Marinelli, ormai famosi in tutto il mondo grazie alla loro attività di fonditori di campane, hanno realizzato un'opera finemente decorata, con i simboli della Regione Molise, dell'Expo e le parole chiave dell'esposizione universale. Esposta ai piedi del monumento a Gabriele Rossetti in tanti hanno approfittato per osservarla da vicino e per scattare una foto ricordo, in attesa di sentirne il potente suono nelle immagini che arriveranno dall'Expo. Ora ripartirà il viaggio della campana dell'Expo, toccando diverse città italiane per poi giungere il prossimo 26 settembre nel capoluogo lombardo.