Tutto pronto per il primo fischio d’inizio della stagione 2015-2016 del campionato di eccellenza che partirà questa domenica. Dopo l'incontro conclusosi a Francavilla tra le varie società abruzzesi, è stato reso noto il calendario ufficiale della prossima stagione.

Si partirà subito forte, con la prima sfida della Vastese impegnata questa domenica a Pineto contro una squadra- agli occhi di tutti- candidata ad essere una delle favorite per la vittoria finale. Il San Salvo sarà di scena a Sambuceto, mentre il Cupello affronterà in casa la Torrese. Il primo incrocio tra le squadre del territorio si avrà alla quinta gionata, tra i rossoblù di mister Di Francesco ed i biancorossi, mentre all'ottava saranno i ragazzi di mister Rufini a sfidare i cupellesi. Per vedere il San Salvo e la Vastese confrontarsi sul rettangolo di gioco, bisognerà aspettare la tredicesima giornata.

Un campionato che si preannuncia avvincente sta per avere inizio. Guardando al mercato estivo, le formazioni più accreditate per la vittoria finale risultano essere diverse tra cui il Pineto e la Renato Curi Angolana sicuramente, ma anche il San Salvo e la Vastese non possono nascondersi dopo i tanti acquisti fatti durante questa calda estate. Il Cupello, che non ama fare proclami, nonostante le due sconfitte non incoraggianti in Coppa Italia, potrà fare bene anche in questa stagione. Fare pronostici ad una settimana dall'avvio è più che azzardato, ma una cosa è certa: sarà un campionato da vivere fino all'ultimo secondo. Di seguito le sfide che vedranno impegnate le tre squadre locali.

Prima giornata

Cupello-Torrese

Pineto-Vastese

Sambuceto-San Salvo

Seconda giornata

Capistrello-Cupello

San Salvo-Miglianico

Vastese-Montorio

Terza giornata

Cupello-Acqua e Sapone

RC Angolana-San Salvo

Martinsicuro-Vastese

Quarta giornata

Paterno-Cupello

San Salvo-Celano

Vastese-Torrese

Quinta giornata

Cupello-Vastese

Val di Sangro-San Salvo

Sesta giornata

Vastese Calcio-Capistrello

San Salvo-Pineto

Morro d’Oro-Cupello

Settima giornata

Cupello-Francavilla

Acqua e Sapone-Vastese

Montorio-San Salvo

Ottava giornata

Francavilla-Vastese

San Salvo-Cupello

Nona giornata

Cupello-Alba Adriatica

Vastese-Paterno

Martinsicuro-San Salvo

Decima giornata

Alba Adriatica-Vastese

Sambuceto-Cupello

San Salvo-Acqua e Sapone

Undicesima giornata

Cupello-Miglianico

Torrese-San Salvo

Vastese-Morro d’Oro

Dodicesima giornata

San Salvo-Paterno

Miglianico-Vastese

Val di Sangro-Cupello

Tredicesima giornata

Cupello-RC Angolana

Vastese-San Salvo

Quattordicesima giornata

San Salvo-Morro d’Oro

Montorio-Cupello

RC Angolana

Quindicesima giornata

Cupello-Celano

Francavilla-San Salvo

Vastese-Sambuceto

Sedicesima giornata

Celano-Vastese

Martinsicuro-Cupello

San Salvo-Capistrello

Diciasettesima giornata

Alba Adriatica-San Salvo

Cupello-Pineto

Vastese-Val di Sangro