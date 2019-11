Uno scontro tra due auto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 16. E, ancora una volta, è l'incrocio di contrata Zimarino, tra la statale e via San Lorenzo, a far registrare un incidente. Per cause al vaglio della polizia municipale di Vasto si sono scontrate la Fiat Punto, guidata da un giovane, che procedeva in direzione Vasto e la Citroen C3 guidava da una donna che da via San Lorenzo si immetteva sulla statale. Entrambe i conducenti sono stati trasportati al San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Vasto che ha dovuto sia effettuare i rilievi del sinistro che regolare la viabilità con il senso unico alternato. Al termine delle operazioni di pulizia della strada, con l'intervento del personale Anas, la circolazione è tornata alla normalità.