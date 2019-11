È stato ritrovato da una volante della polizia, nei pressi del Molino a Pescara, il 30enne di San Salvo Gianluca Roberti. Il giovane non dava proprie notizie dal 17 agosto scorso, quando era scappato da un centro di riabilitazione di Chieti.

Il giorno dopo era stato fermato dai carabinieri per un normale controllo nella città adriatica, ma non si pensava ancora alla sua sparizione.

Da quello che si apprende, è stato trovato in buone condizioni, in compagnia di alcuni clochard. All'origine dell'allontanamento volontario ci sarebbe un dissidio famigliare, con il giovane non intenzionato a far ritorno a casa.