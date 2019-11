La Balkan Bistrò - Street Band è in finale nel contest del Ferrrara Buskers Festival, tra le più grandi manifestazioni musicali al mondo dedicate all'arte di strada; l'iniziativa, nata nel 2008, può contare su numeri importanti, 800mila spettatori (nei 10 giorni della manifestazione) e mille artisti che si esibiscono per le strade della città.

La Balkan Bistrò - Street Band è una giovane e interessante formazione musicale abruzzese composta da 8 ragazzi dalle varie province; in rappresentanza del Vastese c'è Innocenzo Caserio (tromba) di San Salvo.

Al centro del progetto c'è l'amore per la musica balcanica e dell'Est Europeo; nel loro repertorio si ispirano soprattutto a Goran Bregovic, Emir Kusturica, Fanfare Ciocarlia, e Opa Cupa.

Sebbene sia nata solo nel 2013, la Balkan Bistrò ha già collezionato importanti partecipazioni a festival e tour in giro per l'Italia (Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Puglia) facendosi apprezzare anche in alcuni appuntamenti nel Vastese.

Nel seguitissimo festival ferrarese in molti hanno apprezzato la loro esibizione spingendoli in finale e facendoli emergere tra le tante band partecipanti.

La formazione

Giuseppe Di Cesare (Voce/Chitarra/Percussioni), Andrea Di Marcoberardino (Sax Alto), Angelo Perrucci (Sax Tenore), Davide Marinucci (Sousafono), Innocenzo Caserio (Tromba), Matteo Di Matteo (Eufonio), Fausto Della Torre (Percussioni), Marco Vignali (Tromba)

Per sostenerli: la scheda