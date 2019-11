Valentina D'Adamio è la Regina, Sandro Giuseppetti il Re. Il Circuito Libertas Cup Abruzzo di beach volley ha decretato i più bravi giocatori della stagione 2015, sommando i punti ottenuti in tutti i tornei. I punti decisivi sono arrivati grazie all'ultimo 4x4 misto che si è svolto domenica 30 agosto presso il Lido Sabbia d'Oro. Il Circuito Libertas ha eletto anche due principini, premiando le giovani promesse del beach volley Elide Giuttari e Fabio Busilacchi.

Il torneo 4x4 (Ufficio Stampa Libertas) - Prima semifinale tra il team composto da Di Risio/Di Tizio/Fontana/Fidelibus/Amodio e la squadra formata da Ferrara/Campofredano/Giuliano/Ruggiero/Ruggiero, con il risultato che non lascia spazi a dubbi, vittoria per la prima con un netto 21-12; 21-16. Seconda semifinale combattuta nel primo set, tra le squadre Giuseppetti/Sasso/Daniele/D’Adamio e Santoro/Vecchiotti/Mascitelli/Speranza, poi nel secondo set il crollo di quest’ultima, con il risultato definitivo di 21-19; 21-8. Per il gradino più basso del podio, la squadra Santoro/Vecchiotti/Mascitelli/Speranza con una prestazione eccezionale guidata da Mascitelli vince il primo set per 21-18 contro Ferrara/Campofredano/Giuliano/Ruggiero/Ruggiero. Secondo set in cui emerge Campofredano che detta i tempi ai compagni, con una vittoria per 21-19. Terzo e decisivo set, in cui l’uomo chiave è Speranza e dove qualche errore decisivo della squadra di Ferrara ha lasciato quel piccolo margine di vantaggio per far salire al terzo posto Santoro/Vecchiotti/Mascitelli/Speranza (15-13).

Finalissima, tra Di Risio/Di Tizio/Fontana/Fidelibus/Amodio e Giuseppetti/ Sasso/Daniele/ D’Adamio, con Di Tizio in palleggio a servire Fontana e Di Risio ed un Amodio “salva tutto” in difesa, la vittoria nel primo set è senza precedenti 21-13. Secondo set in cui si ribaltano i ruoli, Daniele mette palla a terra anche da posizioni difficili e la storica coppia Sasso/Giuseppetti torna in cattedra con combinazioni di alta scuola del beach, con la difesa di D’Adamio (già mvp della tappa precedente) che si conferma insuperabile, si chiude il secondo set con il punteggio di 21-15. Ultimo e deciso set dell’ultima finale del 2015, punto a punto e parità fino al quindicesimo punto. Qualche azione contestata, come sempre in una finale equilibrata, una azione da manuale del beach di Daniele e la squadra Giuseppetti/Sasso/Daniele/D’Adamio sale sul primo gradino del podio chiudendo il set per 17-15.

Premiazioni finali ed il ringraziamento di Giorgio Amorosi a tutti gli atleti che hanno garantito uno spettacolo unico sulle spiagge della Libertas Cup Abruzzo, nonché a tutti i giovani atleti della scuola Amorosi Volley che hanno appreso il beach volley nella sua forma di sport per migliorare il fisico e non solo come agonismo. Il formatore nazionale Massimo Di Risio ha elogiato la prova degli storici come Carmine Fontana e Gianmichele Fidelibus, esempi di sport a cui tutti i giovani, come Del Fra, Scotti, Fiorillo, Placidi, Giuttari, etc. devono guardare. Infine, il ringraziamento allo staff che nell’ombra del Circuito (ma spesso sotto il sole) ha contribuito alla crescita dell’Abruzzo Cup Libertas: Fabrizio, Francesco, Maurizio, Gianni, Franco, Marco e Gildo (per le aree di gara).