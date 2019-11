Con una semplice e sentita cerimonia questa mattina è stato ricordato il vice sovrintendente della Polizia Maurizio Zanella, scomparso il 30 agosto 2012 mentre era in servizio sull'autostrada A14. Il dirigente provinciale della Polizia stradale, Francesco Cipriano, con il comandante della sottosezione autostradale Vasto Sud, Antonio Pietroniro, il cappellano don Nazzareno Romano, insieme a molti colleghi, ha deposto una corona d'alloro dinanzi alla tomba del cimitero di Vasto dove riposa Zanella. Tanta commozione per un dolore che resta vivo nella moglie Anna, nelle figlie Miriana e Valeria e in tutte le persone che con Maurizio Zanella hanno condiviso momenti di vita familiare e lavorativa.

Una messa in sua memoria è stata poi celebrata nella chiesa di San Paolo apostolo, da Don Gianni Sciorra e da don Nazzareno Romano alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e delle associazioni d'arma. È stato ricordato il grande sacrificio di Maurizio, a cui lo scorso anno era stata intitolata la caserma della polizia autostradale Vasto Sud [leggi], per proteggere la vita degli automobilisti in una situazione di pericolo, adempiendo al suo dovere con il grande senso di responsabilità che lo ha sempre contraddistinto in servizio.