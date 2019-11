"La presenza ancora significativa di turisti in città, confermata dalle prenotazioni nelle strutture ricettive ha portato la Giunta comunale a decidere il prolungamento dell’orario estivo di alcune linee urbane del trasporto pubblico locale". Lo annuncia Marco Marra, assessore comunale alla Mobilità sostenibile. "In particolare, l’orario estivo resterà per le linee 1 e 4, ovvero due delle quattro linee che collegano Vasto città con Vasto Marina.

Il prolungamento dell’orario estivo è confermato fino a domenica 6 settembre, valuteremo dall’andamento dei flussi di presenza se prorogare l’orario anche fino al 13 settembre".

Per tutte le altre linee dal primo settembre entreranno in vigore i nuovi orari che è possibile consultare sia sul sito www.comune.vasto.ch.it nel link CITTA’/Trasporti urbani, oppure nel sito del concessionariowww.sattessitore.it/

Sulla base dei nuovi orari, il potenziamento prevede:

Linea 1: 18 corse circolari giornaliere al posto delle 14 corse circolari feriali;

Linea 4: 22 corse circolari giornaliere al posto delle 20 corse circolari feriali e 18 corse circolari festive.