Gara di sofferenza per Andrea Iannone a Silverstone. Sotto la pioggia il pilota vastese non riesce ad essere incisivo come altre volte sul bagnato e così si trova sin da subito nelle retrovie mentre vanno forte gli altri ducatisti, Petrucci (team Pramac) e Dovizioso (team ufficiale) che salgono sul podio insieme a Valentino Rossi. Iannone chiude all'8° posto, consolandosi solo con i punti recuperati a Marquez (caduto) in classifica mondiale e provando a guardare all'appuntamento del 13 settembre a Misano.

La gara. A pochissimi minuti dal via arriva la pioggia sul tracciato inglese e così i piloti, dopo il giro di ricognizione, tornano nei box per cambiare la moto in vista di una gara bagnata. Ma, per evitare confusione nella corsia dei box la direzione gara decide che si riparte da zero con una nuova procedura di partenza posticipata di 20 minuti. Dopo la partenza guadagna subito una posizione Andrea Iannone, trovandosi però in battaglia con Miller che riesce a superarlo. Il pilota vastese, in chiusura del primo giro, è costretto a lasciare spazio a Petrucci, poi il vastese subisce il sorpasso del compagno di box Andrea Dovizioso e finisce 11°. Nel 2° giro Iannone perde ancora una posizione dopo il sorpasso di Aleix Espargaro. Due posizioni il vastese le recupera dopo il tentato sorpasso di Miller su Crutchlow che finisce con i due piloti a terra. Inizia per lui la battaglia con Pol Espargaro per conquistare la nona posizione. I due si sorpassano a vicenda un paio di volte mentre davanti continua la fuga di Rossi e Marquez in testa alla gara. Più avanti vanno bene le altre due Ducati, quella del Team Pramac di Danilo Petrucci (5°) e quella ufficiale di Dovizioso (6°). A 12 giri dalla fine Iannone perde un’altra posizione, finendo 11°. Una posizione Andrea Iannone la recupera a 8 giri dalla fine visto che Marquez, secondo, cade rovinosamente a terra. Poi risale in nona posizione rendendo ad Aleix Espargaro il sorpasso subito in precedenza e poi in ottava, per la caduta di Pol Espargaro. Il vastese prova a rientrare su Smith per racimolare qualche altro punto buono per la classifica mondiale ma ormai la gara si avvia alla fine e così deve accontentarsi del'8° posto. Finisce con la vittoria di Valentino Rossi, davanti alle ducati di Petrucci e Dovizioso che completano un podio tutto italiano.