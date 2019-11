E' stata una giornata veramente speciale quella che l'associazione di volontariato onlus Ricoclaun ha passato il 27 agosto 2015 nella sede di CasAbruzzo a Milano, in Via Fiori Chiari, nel quartiere Brera. La Ricoclaun ha avuto modo di incontrare varie associazioni che svolgono l'attività di Clownterapia tra Milano e Bergamo, da Clown Margherito, Clown Gommolo, i clown di Dutur Clown Vip di Milano e di Bergamo in un'atmosfera, come dice Clown Margherito di "Pagliacci del cuore", cioè di persone speciali che creano un ponte di sinergia e interscambio , al di là delle diversità specifiche, che consentirà ulteriori relazioni anche in futuro.

Abbiamo avuto modo di condividere un percorso simile, di conoscere le peculiarità di ognuno, di far conoscere le nostre esperienze in un ricco e proficuo interscambio. Inoltre la giornata è stata allietata da tante persone che si sono affacciate a CasAbruzzo e che abbiamo allietato con il nostro video che raccoglieva le tante esperienze Ricoclaun soprattutto del 2015, palloncini, bolle di sapone, canti e tantissimi truccabimbi con tanta gioia e divertimento di piccoli e adulti.

Bella anche l'atmosfera proprio di CasAbruzzo sia per l'accoglienza gentile del personale che per quello che significa nella Milano Expo. Abbiamo avuto anche contatti con importanti aziende abruzzesi, chissà che non ne nascano dei progetti di finanziamento. Insomma una giornata da ricordare per la Ricoclaun!

Rosaria Spagnuolo

Presidente Associazione di volontariato onlus Ricoclaun