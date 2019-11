Parte subito bene la stagione del Casalbordino. Nel primo appuntamento ufficiale, i giallorossi hanno battuto per 1-0 il Palombaro grazie alla rete dal dischetto di Loris Della Penna, entrato nel secondo tempo. Una vittoria, quella ottenuta questo pomeriggio, che catapulta i ragazzi di mister Farina alla sfida col Vasto Marina di domenica prossima, sempre valida per il primo turno di Coppa Italia del campionato di Promozione.

La partita- La stagione del Casalbordino inizia così come era terminata lo scorso anno, con i casalesi che affrontano in casa il Palombaro- altra neo promossa in Promozione. Di fronte l’ex di casa Marco Cianci, allenatore accolto con gli applausi dei tifosi giallorossi dopo la promozione ottenuta lo scorso anno. Tra le fila dei casalinghi, mister Farina lascia in panchina Loris Della Penna per scelta tecnica, schierando Erragh B., Frangione e Rossi come titolari fuori quota. Gli ospiti fanno a meno di Fonseca nel primo tempo- entrato poi al tredicesimo della seconda frazione. La prima occasione della gara è per Sputore che al nono minuto viene lanciato in area, ma il suo tentativo viene parato da Di Tollo senza troppi problemi. Quattro minuti più tardi arriva la risposta del Palombaro. In area Onano ci prova, ma il suo tiro viene ribattuto dalla retrovia giallorossa che allontana il pericolo. Al quindicesimo è Bucceroni a tentare il colpo vincente, ma dalla distanza il suo tiro esce sul fondo senza impensierire Di Tollo. Passano i minuti e la vera occasione del primo tempo arriva al trentesimo, quando il giovane Tascione di testa colpisce la traversa ed il Casalbordino sfiora il gol. Dopo un minuto esulta il Palombaro, ma la rete realizzata viene annullata per fuorigioco. A cinque minuti dalla pausa, Bucceroni ha una l’occasione di firmare il primo gol della sua stagione. Su una punizione dal limite il giocatore giallorosso si carica e fa partire un tiro che sfiora il palo sinistro ed esce.

Nella ripresa entrambe le squadre mischiano le carte in tavola con una serie di cambi. Entrano Fonseca da una parte, Del Giango e Della Penna dall’altra dopo tredici minuti dall’inizio del secondo tempo. In precedenza Bucceroni spreca in area a tu per tu con il portiere, colpendo male il pallone. Al sessantesimo è Forlani a salvare i suoi in due occasioni consecutive, smanacciando con sicurezza e mandando la palla in angolo. Dieci minuti più tardi Bucceroni ha un’altra possibilità di segnare, ma il suo tiro al volo dalla sinistra su cross di Berardi non trova neanche lo specchio della porta. La gara si sblocca al settantatreesimo. Sputore in area subisce fallo e l’arbitro non ha dubbi: fischia ed indica il dischetto. Loris Della Penna calcia e realizza (1-0). Passano i minuti, ma il Palombaro non riesce a trovare una reale occasione da gol. Nei minuti finali viene espulso Marrone per proteste dopo essere stato ammonito dall’arbitro nella stessa situazione. Con l’uomo in meno gli ospiti non riescono a siglare il gol del pareggio. Arriva così il triplice fischio dell’arbitro che mette la parola fine sulla gara ed i giallorossi festeggiano la prima vittoria ufficiale della stagione.

Casalbordino-Palombaro (1-0)

reti: Della Penna 73’ (rig.)

ammoniti: Erragh Y. (C); Tenaglia, Pili (P)

espulso: Marrone (P)

Casalbordino: Forlani, Rossi (’97), Lombardozzi, Di Pasquale (al 32’ del 2’t al suo posto entra Verrone), Frangione (’98), Colanero (K), Erragh B. (’97) (al 18’ del 2’t al suo posto entra Della Penna), Erragh Y. (al 13’ 2’t esce e al suo posto entra Del Giango ‘96), Sputore, Bucceroni, Berardi; a disposizione: Di Sante (’98), Di Giacomo (’98), Sallese (’97), Della Penna, Fabiano. Allenatore: Farina

Palombaro: Di Tollo (’97), Rota (’95), Consalvo, Giangiulio N., Marrone, Rotunno, Giangiulio L., Pili, Tenaglia (al 13’ del 2’t al suo posto entra Fonseca), Salvi L. (al 30’ del 2’t al suo posto entra Salvi M. ’96), Onano (’98); a disposizione: Bucceroni, De Iulis (’95), Venditti. Allenatore: Cianci