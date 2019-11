È l’Us San Salvo a passare il turno in questa prima fase della Coppa Italia di eccellenza abruzzese. Dalla trasferta di Val di Sangro, la squadra del presidente Di Vaira torna a casa potendosi ritenere soddisfatta, malgrado un pareggio senza reti ottenuto questo pomeriggio- con l’uomo in meno a causa dell’espulsione di Consolazio nella prima frazione di gioco.

I biancazzurri sono scesi in campo schierando Colanero (’96) trai pali, in difesa i centrali Triglione e Izzi, sulle fasce Ramundo (’95) e Ferrante. A centrocampo Cordisco e Quaranta, supportati esternamente da Colitto (’97) e Di Ruocco. In avanti la coppia formata da Marinelli e Consolazio. Un 4-4-2 adattato all’emergenza in difesa che anche questa domenica ha portato mister Rufini a scegliere soluzioni diverse da quelle che si vedranno durante l’anno. Nel primo tempo sono i casalinghi a creare più occasioni da gol, nessuna però finisce col concretizzarsi. Intorno al trentesimo, poi, l’espulsione di Consolazio non aiuta i sansalvesi a trovare la via del gol.

Con l’uomo in meno, i ragazzi di mister Rufini non vogliono correre rischi, consapevoli di aver vinto solo di una lunghezza la scorsa domenica in casa. Vicino al gol comunque il San Salvo nei minuti finali con capitan Marinelli che però non è riuscito a buttarla dentro. Termina a reti inviolate la partita con il San Salvo che conquista il passaggio del turno in Coppa Italia.