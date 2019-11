Sulla fermata del Frecciabianca alla stazione di Vasto-San Salvo continua lo scontro a distanza tra esponenti del Movimento 5 Stelle e del Pd. Alla nota dell'europarlamentare del M5S Daniela Aiuto [leggi] arriva la replica del segretario del Pd di Vasto, Antonio Del Casale. "Se Daniela Aiuto pensa di risolvere tutti i problemi della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, dello scalo merci, dello snodo ferroviario della zona industriale con una lettera, vive nel mondo dei sogni. Io ho smesso di scrivere lettere dai tempi in cui credevo a Babbo Natale.

Non si tratta di prendere in giro i cittadini - sottolinea Del Casale - ma di lottare con un interlocutore difficile come Trenitalia che deve dare risposte ad un territorio a valenza turistica e che produce il 70% del PIL abruzzese". Il segretario dei democratici ribadisce come "proseguiremo gli incontri con Trenitalia. Lavorando al progetto Estate in treno e con il supporto degli operatori turistici rappresentanti da Luciano De Nardellis potremo far conoscere la forza dei nostri numeri e ottenere quanto ci spetta".

Nel concludere la sua replica Del Casale prova a gettare acqua sul fuoco. "Mi auguro che ogni polemica strumentale ceda il passo al lavoro all'interno delle istituzioni".