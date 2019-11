È la porchetta lentellese ad aggiudicarsi il riconoscimento di Prodotto topico 2015. Ieri sera, nella Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, si èp svolta la premiazione della rassegna enogastronomica organizzata da Agri.promo.ter, associazione formata da Cia, Uni.pmi, Abruzzodamare.tv, Rete museale delle migrazioni della Valle del Trigno e Comunità di Lentella. Nel centro storico di Vasto migliaia di persone hanno partecipato alla serata in cui poter assaporare i piatti tipici di Abruzzo, Molise e Marche, nella serata di conclusione della seconda rassegna dedicata alla riscoperta dei sapori della tradizione. La giuria, presieduta da Raimondo Pascale, nella serata del 20 agosto ad Agnone aveva assaggiato tutti i piatti in gara e decretato i vincitori. Alla porchetta preparata dai fratelli Roberti di Lentella si affianca il Piatto Topico 2015, la calamarata peperoni e pecorino di Altino, mentre come dolce sono stati premiati i cippilati di Trivento. In un centro storico pieno di gente e lunghe code negli stand più gettonati si è registrato anche qualche disagio. Pochi i bidoni per la raccolta dei rifiuti posizionati nei pressi delle lunghe tavolate, così è stato necessario rimediare con i sacchi neri per evitare che vassoi, piatti e bicchieri rimanessero poggiati a terra. Al termine della serata è stata tanta la soddisfazione degli organizzatori della manifestazione, guidati da Orazio Di Stefano, per questa seconda edizione di successo.