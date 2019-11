In una serata particolare, la Vastese Calcio archivia la pratica Cupello vincendo 1-0 e passando il turno di Coppa Italia del campionato di eccellenza. Il gol del giovane Di Pietro nella ripresa ha deciso la gara. Prima del fischio d’inizio, entrambe le squadre hanno osservato un minuto di silenzio per onorare il ricordo del vastese morto in un incidente stradale venerdì pomeriggio. Al termine del minuto, Avantaggiato, Bendetti e Soria hanno lasciato, in segno di rispetto per la scomparsa di Nicola De Filippis, un mazzo di fiori ad alcuni rappresentati della curva. I tifosi vastesi, dalla loro, hanno appeso un lungo striscione dedicato a Nicola (‘R.i.p. Nik Eterno Guerriero’ con su scritto) accompagnato dai cori rivolti all’amico e tifoso che purtroppo non c’è più.

La partita- Ritornano ad affrontarsi, ad una settimana di distanza, il Cupello di mister Di Francesco e la Vastese di mister Colavitto. Per i casalinghi ribaltare il risultato dell’andata non è cosa semplice. Il primo tempo regala pochissime emozioni, così come sono poche le azioni da gol degne di nota. Giusto qualche tentativo, come quello a pochi secondi dal fischio d’inizio di Di Pietro, servito sulla fascia in prossimità dell’area da Tarquini. Il giocatore classe ’98 non calibra bene il tiro e la palla esce. Dopo una fase di stallo, al ventiseiesimo Tarquini in area riceve palla e si gira, ma davanti trova un muro e non riesce a caricare. La palla comunque finisce in corner. Dalla bandierina i vastesi cercano a centro area Luongo che però non trova l’incornata vincente. In difesa i cupellesi sono molto più attenti, favoriti dall’assenza di Lavorgna e Iaboni, con il solo Tarquini solo a coprire il ruolo di punta. Benedetti- a uomo in difesa sul giocatore lancianese- è attentissimo ad evitare una sua percussione. A trentunesimo mister Di Francesco opta per un cambio di modulo. Alessio D’Adamo viene spostato in avanti, andando a formare il terzetto d’attacco al fianco di Monachetti e Soria. I rossoblù comunque fanno fatica a trovare uno spiraglio libero nella retrovia biancorossa. Al trentaseiesimo Di Pietro, da fuori area, si coordina bene per un tiro cross che impegna Marconato ad intervenire in due tempi.

Nella ripresa al sessantesimo Cattafesta risponde ‘presente’ con una parata superlativa sul tiro di Monachetti. Giuliano, tra le fila della Vastese, va a sedersi in panchina per non rischiare- in settimana aveva già avuto qualche problemino. Al suo posto entra Iaboni che finalmente può giocare i primi minuti in una gara ufficiale con la maglia della sua nuova squadra. Al ventottesimo il risultato si sblocca: Di Pietro carica il tiro al limite dell’area e batte Marconato, realizzando la sua prima rete in biancorosso. Il Cupello cerca di reagire e trovare il pareggio, ma ciò non accade ed arriva il fischio finale. La Vastese passa il turno e ritrova tanto entusiasmo, con i tifosi biancorossi che dall’inizio alla fine hanno supportato la squadra come non avveniva da tempo. L’aria è quella buona, ma è ancora presto per parlare.

Cupello-Vastese Calcio (0-1)

ammoniti: Persichitti (C)

Cupello: Marconato, Antenucci, Nocciolino (’96), D’Adamo (’95), Martelli (K), Benedetti, Monachetti (’96), Tucci (’97) (al 40’ 2’t entra Bruno ‘98 al suo posto), Soria (27’ del 2’t entra al suo posto entra Del Bonifro), Avantaggiato, Berardi (24’ 2’t al suo posto entra Persichitti ’97); a disposizione: Stivaletta (’99), D’Alò (’98), D’Antonio, Nanni. Allenatore: Di Francesco

Vastese Calcio: Cattafesta (’95), Giancristofaro (’96), Sisti, Natalini, Giuliano (17’ 2’t entra Iaboni), Luongo, De Fabritiis, D’Alessandro, Tarquini (al suo posto al 43’ entra Benvenga ‘98), Marfisi, Di Pietro (’98); a disposizione: Morettini (’97), D’Ascanio (’97), Polisena (’97), Balzano (’96). Allenatore: Colavitto