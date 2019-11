Manca un solo giorno alla partita in Coppa con il Cupello e la Vastese Calcio dovrà fare i conti con qualche possibile assenza. Se da una parte ci sono diversi dubbi sulla rosa che scenderà in campo domani, dall’altra c’è una certezza: l’entusiasmo intorno a questa squadra sta tornando ad essere grande. Domenica, infatti, i tifosi vastesi torneranno a cantare per supportare al meglio la squadra. Nell’allenamento delle 15:30 di ieri, i biancorossi hanno regalato sei abbonamenti a diversi tifosi, consegnati dallo staff tecnico e dagli stessi giocatori, in una giornata che ha riempito di tristezza i cuori dei concittadini vastesi a causa della notizia della morte di Nicola De Filippis in un incidente stradale. Domenica ci sarà un minuto di raccoglimento prima della gara.

Le premesse- Alla vigilia della gara di ritorno di Coppa Italia con il Cupello, i dubbi in casa Vastese Calcio sono diversi. Infatti, nella seduta di allenamento di ieri Giuliano, Sisti e De Fabritiis hanno svolto un lavoro differenziato rispetto al gruppo, mentre il giovane attaccante Lavorgna con ogni probabilità non sarà a disposizione di mister Colavitto causa infortunio- solo oggi il '97 biancorosso è tornato a Vasto. Al Comunale domani sera i biancorossi incontreranno un Cupello motivato e pronto a rifarsi dopo la sconfitta ricevuta all’Aragona. Non sarà facile bissare la vittoria dello scorso finesettimana, soprattutto con questi dubbi ai quali si aggiunge quello del neo arrivato Balzano, il quale avrebbe qualche problemino con il ginocchio e gli accertamenti fatti ieri non hanno dato una risposta rassicurante. Il giovane centrocampista ha bisogno di recuperare e non caricare troppo; non si sa se domani sarà tra gli ‘arruolabili’. Con queste premesse, la trasferta di Cupello non sarà una passeggiata e ripetere l’inizio da ‘otto in pagella’ della sfida di andata potrebbe risultare difficile. Iaboni ,invece, ha recuperato ma non si sa se scenderà in campo dal primo minuto- i biancorossi non vogliono rischiare- anche se le alternative sono poche.

In ricordo di un tifoso e di un amico- Ci sarà un minuto di raccoglimento domani prima del fischio d’inizio- fissato alle 20:30- nel ricordo di Nicola De Filippis, l’uomo che ha perso la vita ieri in un incidente stradale a soli 39 anni. Nicola, oltre ad aver lavorato come magazziniere per la Pro Vasto, era un tifoso biancorosso e, dopo la notizia della sua scomparsa, la Curva d’Avalos, in primis gli Aragonesi- di cui Nicola faceva parte- hanno voluto ribadire che il tifo vastese non lo dimenticherà: “Ci stringiamo al dolore della famiglia De Filippis- si legge in una nota del gruppo- con la consapevolezza che la Curva terrà vivo il suo ricordo. Buon viaggio nel paradiso degli ultras Nicola!”.