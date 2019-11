Attivazione di 8 posti letto per malati terminali, 20 per la Residenza Sanitaria Assistenziale e altri 40 per due moduli residenziali per disabili adulti (R.A.D.A.). È l'annuncio dell'assessore regionale alla Sanità e al Bilancio, Silvio Paolucci, intervenuto ieri a Gissi per l'iniziativa "ex Ospedale di Gissi la verità dei fatti".

L'iniziativa si è tenuta dopo i botta e risposta tra i due principali schieramenti politici della cittadina dell'entroterra vastese sulla sorte della struttura ospedaliera depotenziata da tempo.

I progetti di rilancio sono stati illustrati dal dott. Alfonso Candeloro, responsabile della struttura e dal dott. Pasquale Flacco. Presenti anche il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, il consigliere provinciale Antinoro Piscicelli e il segretario regionale del Pd Marco Rapino.

"Esprimo, a nome del Pd di Gissi, grande soddisfazione per la massiccia presenza di cittadini dell’intero comprensorio all’incontro pubblico", è il commento del segretario del Pd di Gissi, Nicola Raducci.